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Meclis Başkanı Siber Avrupa Komisyonu’na “hellim” Konusunda Mektup Yazdı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler adına Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta, Kıbrıs Rum tarafının, Ada’nın ortak değerleri üzerinden tek taraflı fayda sağlama girişimlerini, “Hellim” ürününün coğrafi menşe işareti olarak kaydı konusunda da sürdürüyor olmalarından dolayı duyulan endişeyi dile getirdi.

Meclis Başkanı Siber Avrupa Komisyonu’na “hellim” Konusunda Mektup Yazdı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler adına Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta, Kıbrıs Rum tarafının, Ada’nın ortak değerleri üzerinden tek taraflı fayda sağlama girişimlerini, “Hellim” ürününün coğrafi menşe işareti olarak kaydı konusunda da sürdürüyor olmalarından dolayı duyulan endişeyi dile getirdi.

14 Aralık 2014 Pazar 09:47
Meclis Başkanı Siber Avrupa Komisyonu’na “hellim” Konusunda Mektup Yazdı
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SİBER MEKTUPTA, RUM TARAFININ “HELLİM” ÜRÜNÜNÜN KAYDI KONUSUNDA TEK TARAFLI FAYDA SAĞLAMA GİRİŞİMLERİNDEN DUYDUĞU ENDİŞEYİ BİLDİRDİ
 
 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler adına Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta, Kıbrıs Rum tarafının, Ada’nın ortak değerleri üzerinden tek taraflı fayda sağlama girişimlerini, “Hellim” ürününün coğrafi menşe işareti olarak kaydı konusunda da sürdürüyor olmalarından dolayı duyulan endişeyi dile getirdi.

Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta; Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, adanın doğal kaynaklarının her iki halk tarafından paylaşılması konusunda işbirliği yapmaktan imtina ettiği ve adanın en önemli değerlerinden biri olan “Hellim” ürününün kaydının, her iki halka katma değer yaratacak şekilde gerçekleşmesi konusunda da olumsuz tavır sergilediği vurgulandı.

2004 yılında Rum tarafının çözüm planına “hayır” demesine rağmen verilen sözlerin aksine halen Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti olmadığına dikkat çekilen mektupta,   Kıbrıslı Türklerin ekonomik gelişiminin çözüm sürecine olumlu katkı yapacağı ortada iken, “hellim” konusunda yaşananların, Kıbrıslı Türklerin ekonomisine darbe vuracağı  belirtildi.  

Ada’daki Kıbrıs Türk varlığını yok sayan bu girişimlerin, iki toplumlu, iki bölgeli ve iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı bir çözüme yönelik çabaları ile de ters düştüğünü ve uluslararası toplum tarafından bu yönde yapılan inisiyatifleri etkisiz kıldığı ifade edilen mektupta, Ada’nın ortak kültürel mirası olan “Hellim” ürününün Kıbrıs Rum tarafınca, coğrafi menşe işareti olarak kaydının, Kıbrıs Türk tarafı yok sayılarak gerçekleşmesi halinde, mevcut durumun daha da olumsuz şekilde etkileneceği ve bunun yeşil hat tüzüğüne de aykırı olduğu belirtildi.

 “Hellim” ihracatının ekonomimiz içerisinde yüzde 24’lük bir payı bulunduğu ve nüfusun yüzde 16,5’lık bir kısmının, “Hellim” üretimi ve bunun yan sektörlerinden geçimini sağlamakta olduğu, “Hellim” ürünün kaydının Kıbrıs Türk tarafındaki “Hellim” üretimini dışarıda bırakacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, hem ekonomi hem de bundan geçimini sağlayan ailelere de büyük darbe vuracağı belirtilen mektupta, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcileri olarak, “Hellim” ürünün kaydına onay verecek olan Avrupa Komisyonu’na, 2004 yılında Avrupa Birliği Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin izolasyonların kaldırılması ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasının sağlanması kararına uygun olarak, söz konusu kaydı, adada yaşayan her iki halka da fayda sağlayacak şekilde neticelendirmesi çağırısında bulunuldu.

Avrupa Komisyonu’nun geçen on yıl zarfında Kıbrıslı Türklere sağladığı desteğin güçlendirilmesi için, “Hellim” ürününün kaydının her iki halka fayda sağlayacak şekilde neticelendirilmesini ve ortak bir değer olarak korunmasının güvence altına alınmasını beklediklerini ifade edilen mektupta, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklere tek taraflı mağduriyet yaratmayacağına olan inanç belirtildi.

Açıklamaya göre, Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler adına  daha önce de Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’ye de bir mektup göndererek bu konuda destek talep etmişti.

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