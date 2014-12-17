Meclis Başkanı Sibel Siber, Tatlısu Spor Kulübü heyetini kabul etti.

Tatlısu Spor Kulübü Başkanı Özal Yalçın, Tatlısu’nun gelişen bir bölge olduğunu ve gençlere sağlıklı hizmet verebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kulübün yeni yönetim kurulunu tanıttı.

Yalçın, kulüplerinde futbol haricinde 65 kişilik judo takımı olduğunu da anlatarak, judo takımının başarılarını gösteren bir albümü Siber’e takdim etti.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, Tatlısu’nun çok güzel bir köy olduğunu belirterek, köylerdeki spor kulüplerinin gençler için hem sağlık açısından, hem de ruh sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma gibi faydaları olduğuna da işaret eden Siber, spor kulüplerinin gençleri bir araya getirip sosyal paylaşımı arttırması yönünden de önemli olduğunu söyledi.