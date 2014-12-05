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Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni Ziyaret Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) ziyaret etti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni Ziyaret Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) ziyaret etti.

05 Aralık 2014 Cuma 11:51
Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni Ziyaret Etti
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 Meclis Başkanı Sibel Siber, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) ziyaret etti.

Sibel ziyaret sırasında kendisini karşılayan AÖA Yönetim Kurulu üyeleriyle Akademiyi gezdi ve eğitim hakkında bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uzunboylu, AÖA’nın 1937 yılından beri Kıbrıs Türk toplumunun ilkokullardaki öğretmen ihtiyacını gidermeye çalıştığını kaydederek, AÖA’ya alınan öğrencilerin döneminin en iyisi olduğunu ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

AÖA’nın daha da nitelikli bir eğitim kurumu olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Uzunboylu, en büyük sorunlarının AÖA etkinliklerine basında yer verilmemesi olduğunu savundu.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, AÖA’nın Kıbrıs Türk toplumunda ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirterek, kendisinin de bir ilkokul öğretmeni çocuğu olduğunu vurguladı.

İlkokul öğretmenlerinin insan yaşamında çok önemli olduğunu belirten Siber, ilkokulda alınan derslerin hayat boyu hatırlandığını söyledi.

Siber, kurumlar arası iletişimin önemine değinerek,  kendi eğitim kurumlarını yerinde görmenin ve dinlemenin gerekliliğine işaret etti.

AÖA hakkında sorular sorup bilgi alan Siber, hep birlikte çalışarak başarıları öne çıkaracaklarını ve bu tür başarıların aidiyet duygusunu geliştirdiğini söyledi.

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