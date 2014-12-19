Meclis Başkan Yardımcısı Üstel, Şehitler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

ÜSTEL: “BU GÜNLERİN HATIRLANMASI, ANLATILMASI VE ANILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Girne UBP Milletvekili Ünal Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir” dedi.

Üstel mesajında, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen ve Kıbrıs Türklerinin hafızalarında acı iz bırakan 21 Aralık mücadelesi ve şehitlerinin, Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefiyle giriştikleri bir soykırım hareketinin ilk uygulaması olduğunu belirtti.

Üstel “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir” dedi.

Mesajda, “21 Aralık 1963 Milli Mücadele ve Şehitler haftası münasebetiyle 51 yıl önce yapılan bu katliam sonucunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz” ifadesine yer verildi.