Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin Bayram Mesajı…



“PİYASADA MEYDANA GELEN PAHALILIK HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR”





Cumhuriyet Meclisi BaşkanYardımcısı Zorlu Töre, dövizdeki düşüş seyri ümitleri artırırken piyasada meydana gelen pahalılığın, hem üreticiyi hem de tüketiciyi kara kara düşündürdüğünü belirtti.

Töre, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, elektrik ve akaryakıttaki fiyat artışlarının birçok üretimi ve işletmeyi zora soktuğunu belirtti.

Hükümetin almaya çalıştığı tedbirlerin yetersiz ve etkisiz kaldığını ifade eden Töre, anormal fiyat artışlarının denetlenip kontrol altına alınmasının şart olduğunu, aksi halde hükümetin ekonomik tedbirlerinin hiçbir işe yaramayacağını, tarımda ve hayvancılıkta ise ektedbirler ve teşviklerin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Töre, mesajında, “Bayrama gireceğimiz bugünlerde bayramlaşmayı buruk bir şekilde yapmak mecburiyetinde kalınmıştır. Kurban bayramının sıkıntılarımızı biraz da geride bırakmasını dileriz. Halkımıza ve İslam alemine ve tüm insanlığa zulüm, katliam, açlık ve acıların olmadığı nice bayramlar dileriz.” İfadelerini kullandı.







