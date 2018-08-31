Meclis Başkan Yardımcısı Töre ve Vadili Belediye Başkanı Adahan 28. Mekanize Piyade Tümenini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’la birlikte 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun’u ziyaret etti.



Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, ziyarette Komutanlık adına Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye anı plaketi sunulurken, Töre de Komutanlığa 30 Ağustos ve 20 Temmuz anısına, Atatürk’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın portrelerini takdim etti.



Daha sonra 28. Mekanize Tümen Karargâhı bahçesinde birlikte zeytin fidanı dikildi.



Fidanın özgürlük ve egemenlik simgesi olarak Türk ordusuna olan sevgiyi ifade ettiğini söyleyen Töre, Türkiye’nin güvencesinde geleceğe umutla bakıldığını ifade etti.



