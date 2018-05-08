Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Denktaş Vakfı’nı Kabul Etti..



“O BİR EFSANE… HER HALKA ONUN GİBİ BİR LİDER BULMAK NASİP DEĞİL”



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC devletinin, yıkılmak için kurulmadığını belirterek, devlete sonsuza dek sahip çıkılacağını ifade etti.



Töre, Denktaş Vakfı Başkanı Değer Denktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Özen’i makamında kabul etti.



Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kendisi için bir efsane olduğuna işaret ederek, her halka onun gibi bir lider bulmanın nasip olmadığını kaydetti.



Töre, cumhuriyete ulaşmada Denktaş’ın emekleri ve katkılarının unutulmaz olduğunun altını çizerek, anılarına, davasına, Türk milleti, KKTC ve milli davaya sahip çıkmanın önemini vurguladı.



Zorlu Töre, Denktaş’la anılarına da yer verdiği konuşmasında “Neden hâlâ federasyonu görüşüyoruz?” sorusuna karşılık Denktaş’ın kendisine “Federasyon görüşmeleri, Rum tarafının uzlaşmazlığını dünyaya göstermek ve Türkiye’nin hazır olması için sadece zaman kazanmaya yöneliktir” yanıtını verdiğini kaydetti.



Denktaş’ın “Halkım beni Türk ordusunun Adaya gelmesini sağlayan adam olarak bilsin” dediğini de hatırlatan Töre, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını istediklerini ve devletin yıkılmak için kurulmadığını kaydetti.



Devlete sonsuza dek sahip çıkılacağını ifade eden Töre, Denktaş’a Allah’tan rahmet diledi ve geride kalan aile efradına saygılarını gönderdiğini belirtti.



Vatan savunması uğruna canlarını vermiş şehitlere, Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’a henüz layık olamadıklarını dile getiren Töre, gelecek nesillere bırakılacak en önemli şeyin, KKTC devleti ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu söyledi.



DENKTAŞ VE ÖZEN



Denktaş Vakfı Başkanı Değer Denktaş da Töre’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bazı kitaplarını takdim etti. Denktaş, tükenmiş kitapların yeniden basılmasına özen gösterdiklerini belirtti.



Denktaş Vakfı kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Hilmi Özen de konuşmasında, bazı eksikliklerin giderilmesi, Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstlerinin Meclise yapılması ve Denktaş’ın anısının yaşatılması adına bir yasanın gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.



Özen, taleplerine ilişkin vakıf tarafından hazırlanan yazının bir kopyasını milletvekillerine ulaştırılmak üzere Töre’ye verdi.



Yeniden söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Töre, yazının dağıtımını milletvekillerine yapacağını, Meclis Başkanlık Divanı’na götüreceğini ve Denktaş’ın anısını yaşatma yasasının çıkarılması adına gerekli çalışmaların başlatılmasını isteyeceğini söyledi.





