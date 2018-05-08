Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921
Araç plakalarında değişiklik için son tarih 31 Ocak 2019
SON TARİH 31 OCAK 2019
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
GİRNE'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
banner256

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Denktaş Vakfı’nı Kabul Etti..

“O BİR EFSANE… HER HALKA ONUN GİBİ BİR LİDER BULMAK NASİP DEĞİL”

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Denktaş Vakfı’nı Kabul Etti..

“O BİR EFSANE… HER HALKA ONUN GİBİ BİR LİDER BULMAK NASİP DEĞİL”

08 Mayıs 2018 Salı 11:37
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Denktaş Vakfı’nı Kabul Etti..


“O BİR EFSANE… HER HALKA ONUN GİBİ BİR LİDER BULMAK NASİP DEĞİL”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC devletinin, yıkılmak için kurulmadığını belirterek, devlete sonsuza dek sahip çıkılacağını ifade etti.

Töre, Denktaş Vakfı Başkanı Değer Denktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Özen’i makamında kabul etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kendisi için bir efsane olduğuna işaret ederek, her halka onun gibi bir lider bulmanın nasip olmadığını kaydetti.

Töre, cumhuriyete ulaşmada Denktaş’ın emekleri ve katkılarının unutulmaz olduğunun altını çizerek, anılarına, davasına, Türk milleti, KKTC ve milli davaya sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Zorlu Töre, Denktaş’la anılarına da yer verdiği konuşmasında “Neden hâlâ federasyonu görüşüyoruz?” sorusuna karşılık Denktaş’ın kendisine “Federasyon görüşmeleri, Rum tarafının uzlaşmazlığını dünyaya göstermek ve Türkiye’nin hazır olması için sadece zaman kazanmaya yöneliktir” yanıtını verdiğini kaydetti.

Denktaş’ın “Halkım beni Türk ordusunun Adaya gelmesini sağlayan adam olarak bilsin” dediğini de hatırlatan Töre, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını istediklerini ve devletin yıkılmak için kurulmadığını kaydetti.

Devlete sonsuza dek sahip çıkılacağını ifade eden Töre, Denktaş’a Allah’tan rahmet diledi ve geride kalan aile efradına saygılarını gönderdiğini belirtti.

Vatan savunması uğruna canlarını vermiş şehitlere, Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’a henüz layık olamadıklarını dile getiren Töre, gelecek nesillere bırakılacak en önemli şeyin, KKTC devleti ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu söyledi.

DENKTAŞ VE ÖZEN

Denktaş Vakfı Başkanı Değer Denktaş da Töre’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bazı kitaplarını takdim etti. Denktaş, tükenmiş kitapların yeniden basılmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Denktaş Vakfı kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Hilmi Özen de konuşmasında, bazı eksikliklerin giderilmesi, Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstlerinin Meclise yapılması ve Denktaş’ın anısının yaşatılması adına bir yasanın gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Özen, taleplerine ilişkin vakıf tarafından hazırlanan yazının bir kopyasını milletvekillerine ulaştırılmak üzere Töre’ye verdi.

Yeniden söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Töre, yazının dağıtımını milletvekillerine yapacağını, Meclis Başkanlık Divanı’na götüreceğini ve Denktaş’ın anısını yaşatma yasasının çıkarılması adına gerekli çalışmaların başlatılmasını isteyeceğini söyledi.


 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreDeğer DenktaşYönetimKabulEtti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“arp İle Terapi Projesi”...
“arp İle Terapi Projesi”...
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim