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Meclis Başkan Yardımcısı Töre Büyükelçi Başçeriyi kabul etti

Meclis Başkan Yardımcısı Töre Büyükelçi Başçeriyi kabul etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:31
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Büyükelçi Başçeriyi kabul etti

TÖRE:” KIBRISLI RUMLARIN HİÇBİR ZAMAN KIBRISLI TÜRKLERLE SİYASİ EŞİTLİĞE DAYALI BİR ANLAŞMAYA YANAŞMAYACAĞINA İNANIYORUM”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye olmadan adada milli davayı ileri götürmenin mümkün olmadığını, KKTC devletinin Türkiye ile derin ilişkisi olması halinde yoluna devam edebileceğini çünkü ana eksenin Türkiye ve Türk milleti olduğunu söyledi.

Türkiye’nin KKTC’nin sadece güvenliğini değil pek çok hizmet ve altyapı yatırımları için de yardımcı olduğunu ifade eden Töre, bundan dolayı Kıbrıs Türkünün müteşekkir olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum kesiminin adanın açıklarındaki denizlerde hakimiyet kurmaya çalıştığını, çözüme yönelik çalışmaları işlevsel olmadığı gerekçesiyle ret ettiğini kaydeden Töre, Türkiye’nin caydırıcılığı ile Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini koruyabileceğine, KKTC’nin yoluna devam edeceğine çünkü “Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşmaya yanaşmayacağına” inandığını söyledi.

1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulmasının da, daha sonra ortaya konan çözüm anlaşmalarının da hayat bulmamasının nedeninin, işlevsel olmadığı gerekçesini öne süren Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirten Töre, Girit adası, 12 Adalar, Batı Trakya gibi burayı da Helenist egemenliğine çevirmeyi istediklerini söyledi.

BAŞÇERİ

Murat Başçeri ise 27 yıllık meslek hayatının 11 yılının Kıbrıs üzerinde düşünerek geçtiğini, her ne kadar da büyükelçi olarak ülkede bulunsa da aynı zamanda Kıbrıs Türkünün bir dostu olarak, Kıbrıslı Türklerin çektiği tasaları çekmiş biri olarak burada olduğunu söyledi.

Başçeri, Kıbrıs türkünün refah ve huzurunu arttıracak çalışmaları hayata geçirmek ve KKTC Hükümeti ile Cumhuriyet Meclisine yardımda bulunmanın boyun borcu olduğunu söyledi.

Ziyaretin anısına Töre Başçeri’ye Kuran-ı Kerim, Türk ve KKTC Bayrağı hediye etti.
 

Son Güncelleme: 28.11.2018 18:58
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