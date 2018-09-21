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Meclis Başkan Yardımcısı Töre 39’uncu Tümen Komutanı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 39’uncu Tümen Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Coşkun Kaya’yı ziyaret etti. 

Meclis Başkan Yardımcısı Töre 39’uncu Tümen Komutanı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 39’uncu Tümen Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Coşkun Kaya’yı ziyaret etti. 

21 Eylül 2018 Cuma 11:28
Meclis Başkan Yardımcısı Töre 39’uncu Tümen Komutanı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 39’uncu Tümen Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Coşkun Kaya’yı ziyaret etti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret anısına 39’uncu Tümen Komutanlığı bahçesine zeytin fidanı dikildi ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresi hediye edildi. 

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu, Türk ordusunun Garanti Antlaşması çerçevesinde adada ebediyen kalacağını söyledi.
 

Son Güncelleme: 21.09.2018 16:13
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