Meclis Başkan Yardımcısı Töre 39. Tümen Kurmay Başkanı Aydın’ı Kabul Etti

39. Tümen Kurmay Başkanı Topçu Albay Mustafa Aydın, görev süresinin tamamlanıp başka bir göreve atanması dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye veda ziyaretinde bulundu.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Töre’nin veda eden Topçu Albay Mustafa Aydın’a Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portresini ve ay yıldızlı bayrakların rozetini hediye ettiği kaydedildi.



Töre, Komutan Aydın’a yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyarette Töre’ye, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova da eşlik etti.





