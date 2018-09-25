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Meclis Başkan Vekili Töre, “XXI. Türksoy Opera Günleri“ Kapsamında KKTC’ye Gelen Opera Sanatçılarını Kabul Etti

Meclis Başkan Vekili Töre, “XXI. Türksoy Opera Günleri“ Kapsamında KKTC’ye Gelen Opera Sanatçılarını Kabul Etti

25 Eylül 2018 Salı 10:43
Meclis Başkan Vekili Töre, “XXI. Türksoy Opera Günleri“ Kapsamında KKTC’ye Gelen Opera Sanatçılarını Kabul Etti

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, "XXI. Türksoy Opera Günleri" kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen opera sanatçılarını kabul etti.


Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabul sırasında, sanatçılar, Töre’ye, anı plaketi ve Türksoy’la ilgili hazırlanan kitabı taktim etti. Töre de, Türksoy Genel Merkezi’ne götürülmek üzere KKTC bayrağı ve anı plaketi hediye etti.


Kabulde sanatçılar adına konuşan Güler Fedai, Türksoy Opera Günlerinin 21’incisini KKTC’den yapmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, bu yılki etkinliğe 5 ülkeden sanatçıların katıldığını söyledi.


Türksoy’un kuruluşu ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi veren Fedai, gerçekleştirdikleri etkinliklerden de örnekler verdi.


Fedai, Türksoy Opera Günleri’nin KKTC’de yapılmasının avantajlarını anlatarak, KKTC kurumlarının kendilerine gösterdiği yardım ve verdiği destek için teşekkür etti.


Fedai’nin konuşmasının ardından konuk sanatçılar tek tek kendilerini takdim ederek etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.


TÖRE
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre de, Türk dünyasından konuklar ağırlamanın kendisini hem heyecanlandırdığını hem de mutlu ettiğini ifade ederek, “Atatürk’ün de dile getirdiği Türk birliğine her zaman inandım, Türksoy’la bu hayalin gerçekleşebileceğini görüyorum” dedi.


Türksoy sayesinde Türk boylarının birbirlerini tanıma imkanı bulduğunu söyleyen Töre, 21’inci kez gerçekleştirilen Türksoy Opera Günleri’nin uzun yıllar devam etmesini temenni etti.


Töre, “sizin canınız bizim canımız, biriz beraberiz, zamanla birbirimizi daha da yakından tanıyacağız” diyerek, sanatçılardan, ülkelerine sevgi ve selamlarını iletmesini istedi.


Son Güncelleme: 25.09.2018 13:53
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