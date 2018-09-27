Meclis Başkan Vekili Töre Sivil Savunma Başkanı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u ziyaret etti.



Meclis Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Töre, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç’a Atatürk portresi hediye etti. Sivil Savunma bahçesine zeytin fidanı da dikildi.



Töre yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın barışta ve savaşta, cephe gerisinde sivilleri koruyan, sosyal yardım yapan, doğal afetlerde ilk yardım ve müdahaleyi gerçekleştiren teşkilat olduğunu söyleyerek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ön planda tutan teşkilatımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok disiplinli ve yüksek motivasyonunuza her zaman ihtiyacımız vardır” dedi.



