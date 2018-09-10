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Meclis Başkan Vekili Töre, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Meclis Başkan Vekili Töre, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:35
Meclis Başkan Vekili Töre, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyetini kabul ederek, 30 bayrak ve 30 ay yıldızlı rozet hediye etti.
Kabulde, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de hazır bulundu.
Töre, kabulde yaptığı konuşmada, şehitlere, gazilere sahip çıkmanın önemine işaret etti.
Tarihten ders alınması gerektiğini de kaydeden Töre, şehit ve gazileri yaşatmak için Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin önemli gayret gösterdiğini belirtti.
Şehitliklerde bayrak eksikliği gibi problemlerle karşı karşıya kalındığını dile getiren Töre, bu konuda geçen hafta çıkan bir haber üzerine Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ne takdim etmek üzere 30 bayrak ve 30 rozet temin ettiklerini ifade etti.
Daha sonra Töre ve UBP Milletvekili Öztürk, Dernek Başkanı Gürsel Benan’a 30 bayrak ve 30 ay yıldızlı rozet takdim etti.
Töre, devleti temsil eden kişiler olarak şehit ailelerine ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ne yardımcı olmanın görevleri olduğunu belirtti.
BENAN
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Töre ve Öztürk’e teşekkür etti.
“Şehitler arasında ayrımcılık yapılmaz” diyen Benan, tüm şehitlerin kahraman olduğunu söyledi.
Bayrak eksikliği konusunda ilgili Bakanlığa ulaştıklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını dile getiren Benan, konunun sosyal medyada yer almasıyla basına da yansıdığını anlattı.
Benan, bir yandan “ekonomik kriz var” derken öte yandan makam odalarının tadilatına para harcandığını söyleyerek, “makam odalarına para var da şehitlikler için yok mu” diye sordu.
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 12:39
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