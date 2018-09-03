Mec-Sen süresiz grev başlattı

MECLİS ÇALIŞANLARI, EKONOMİK KRİZE, HÜKÜMETİN KEMER SIKMA POLİTİKASINA VE ZAMLARA KARŞI EYLEM KARARI ÇERÇEVESİNDE BU SABAH 09.00’DAN İTİBAREN SÜRESİZ GREVE GİRDİ

Ekonomik krize, hükümetin kemer sıkma politikasına ve zamlara tepki için süresiz grev kararı alan Meclis Çalışanları Sendikası’nın (Mec-Sen) grevi bugün başladı.

Bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılan grevle ilgili basın açıklaması saat 11.30’da yapılacak.

Mec-Sen, süresiz grevle ilgili açıklamasında, hükümetin ekonomik krizle ilgili önlemlerinin ne kamuda ne de özelde çalışanların bu süreci en az zararla atlatmasını sağlayacak düzeyde olmadığı savunmuştu.

“Beklentimiz, özellikle çalışanların alım gücünü arttırmaya yönelik girişimler iken, gelinen aşamada devletin kemer sıkma politikası uygulayarak krizi sadece çalışanların fedakarlıkları ile atlatmaya çalışmak istemesi kabul edilemez bir durumdur” açıklamasında bulunan sendika, ekonomik krizden en fazla etkilenenin bankalara döviz borcu olan vatandaşlar olduğunu belirtmiş, hükümeti bu sorunlara “duyarsız” kalmakla suçlamıştı.

HÜR-İŞ Federasyonu da süresiz grev kararı alan Mec-Sen’e destek belirtmişti.