MDP’den Maliye Bakanlığı’na etkin denetim çağrısı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, döviz krizini fırsat bilen bazı şirket ve stokçuların piyasaları speküle ettiklerini savunarak, Maliye Bakanlığı’na tedbir alması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Atai, Maliye Bakanlığı’nın etkin denetim yapması ve radikal cezalar uygulaması gerektiğini belirtti.

Atai, “Bu krizi çıkara çevirmeye çalışanlara göz açtırmayın. Halkımızın isyan noktasına geldiğini ve bu sürecin de birtakım art niyetli gruplar tarafından vatan, devlet ve millet düşmanlığına dönüştürülmek istendiğini dikkate alın.Güçlü devlet yapısının, güçlü iradeden geçtiğinden hareketle, sizden bu fırsatçı şirketleri deşifre etmenizi ve en ağır şekilde de cezalandırmanızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

