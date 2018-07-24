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MDP’den Kıbrıs değerlendirmesi

MDP’den Kıbrıs değerlendirmesi

24 Temmuz 2018 Salı 16:52
MDP’den Kıbrıs değerlendirmesi

“FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜN MASAYA KONMASINI KABUL ETMİYORUZ”
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un ziyaretinin ardından yapılan olumlu açıklamaları eleştirdi.

Büsküvütçü, bu açıklamaları, “Rumların tezlerine ve tekliflerine destek mahiyetinde” şeklinde nitelendirdi.

Yazılı açıklamasında, garantilerin kaldırılmak istendiğini savunan ve “Bu, tarihsel düşmanlığın gelecek dönemde de devam edeceğinin en büyük göstergesi” diyen Büsküvütçü, “Fiili garantörlüğün masaya konmasını hiçbir şekilde kabul etmiyor, sulandırılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi.

 “1878-1960 ve 1963-1974 yılları arasında yaşadıklarımız bize gelecekle ilgili fikir veriyor” diyen Büsküvütçü, “Bugün Kıbrıs’ta AB güvencesinin bize yeteceğini söyleyenler Bosna’ya Batı Trakya’ya baksın.

AB’nin ırkçı yaklaşımı dün fiili katliamlarda bugünse mülteci dramlarında bir kez daha tescillendi. Yunanistan’da kendi kimliklerini yaşamak isteyen Batı Trakya Türklerinin durumu ortada. Hala AB’den medet ummak ölünün gözünden yaş beklemektir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 20:21
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