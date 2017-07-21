MDP’den Elam’a Zeytin Ve Yasemin

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), dün Ledra Palas sınır kapısında eylem yaparak üç dilde broşür dağıttığını, ELAM örgütüne de zeytin ve yasemin fidanları gönderdiğini bildirdi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), dün Ledra Palas sınır kapısında eylem yaparak üç dilde broşür dağıttığını, ELAM örgütüne de zeytin ve yasemin fidanları gönderdiğini bildirdi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Ledra Palas Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’taki faşist örgüt ELAM'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı eyleme, aynı yerde karşılık verdiklerini kaydetti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre eylemde Genel Başkan Büsküvütçü’nün ırkçılığı eleştiren ve “gelin dünya hepimizin yaşayabileceği kadar büyük ve güzel bir gezegenken onu çekilmez hale getirmeyin” çağrısının da yer aldığı konuşmasını içeren broşürler, Rumca, İngilizce ve Türkçe olarak dağıtıldı ve ELAM üyelerine verilmek üzere zeytin ve yasemin fidanı gönderildi.