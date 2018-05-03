MDP’den Akıncı’nın açıklamalarına tepki

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Aktaç Atai, Crans Montana’da sona erdirilen görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından ‘Guterres Çerçevesi’ doğrultusunda yeniden başlatılma çağrısını yanlış bulduklarını açıkladı.



Atai, yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlük hakkını ortadan kaldıracak, onbinlerce insanımızı bir kez daha göçmen durumuna düşürecek böyle bir çerçeve, derhal masadan kalkmalıdır. 6 başlığın birinde bile uzlaşılamayan, ucu muğlak bir çözüme ihtiyacımız olmadığı aşikardır” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ifade ettiği, “Yeni bir yol denenmesi”nin kaçınılmaz olduğunu savunan Atai, “Kıbrıs Türk toplumunun kaybedecek bir 50 senesi daha yoktur. Bu yeni yol, Kıbrıs Türk Devletinin tescili ve bir an önce dünya devletleri nezdinde tanınırlık hedefi olmalıdır” ifadesini kullandı.



Atai, Meclis Genel Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya KKTC’nin parlamenter sistem ile yönetildiğine dair bir uyarı kararı almasını beklediklerini, bu durum karşısında sokağa inmeye hazır olduklarını kaydetti.



