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Mdp Türkiye Büyükelçiliği Önünde Toplanarak Türkiye’ye Yönelik Hiçbir Olumsuz Söylem Ve Girişime Geçit Vermeyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yarın Sendikal Platform tarafından yapılacak Citroen ışıklarından başlayıp, TC Büyükelçiliği\'nde sona erecek ve Rum tarafından katılımın da beklendiğini belirttiği eyleme karşılık aynı saatte Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak Türkiye’ye yönelik hiçbir olumsuz söylem ve girişime geçit vermeyeceğini açıkladı.

Mdp Türkiye Büyükelçiliği Önünde Toplanarak Türkiye’ye Yönelik Hiçbir Olumsuz Söylem Ve Girişime Geçit Vermeyeceğini Açıkladı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yarın Sendikal Platform tarafından yapılacak Citroen ışıklarından başlayıp, TC Büyükelçiliği\'nde sona erecek ve Rum tarafından katılımın da beklendiğini belirttiği eyleme karşılık aynı saatte Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak Türkiye’ye yönelik hiçbir olumsuz söylem ve girişime geçit vermeyeceğini açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:23
Mdp Türkiye Büyükelçiliği Önünde Toplanarak Türkiye’ye Yönelik Hiçbir Olumsuz Söylem Ve Girişime Geçit Vermeyeceğini Açıkladı
Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yarın Sendikal Platform tarafından yapılacak Citroen ışıklarından başlayıp, TC Büyükelçiliği\'nde sona erecek ve Rum tarafından katılımın da beklendiğini belirttiği eyleme karşılık aynı saatte Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak Türkiye’ye yönelik hiçbir olumsuz söylem ve girişime geçit vermeyeceğini açıkladı.

MDP, tüm muharip dernekleri ve vatansever halkı yarınki eylemde yanlarında yer almaya davet etti.
“Ekonomik krizi bahane ederek, devleti yıpratmaya ve Anavatan Türkiye düşmanlığı yaratmaya çalışan işbirlikçi grupların faaliyetlerinden büyük rahatsızlık duyduklarını” ifade eden MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai yaptığı yazılı açıklamada, “Zaten güç olan geçim koşullarını iyice zorlaştırmaya çalışan ve halka reçete olarak ‘Birleşik Kıbrıs’ ideallerini pazarlama gayretindeki bu grupların, devletin sahipsiz olmadığını bilmesini isteriz “ dedi.
Atai, “Güçlü KKTC için, güçlü Türkiye Cumhuriyeti gerektiğinin bilincindeyiz. Her zor anımızda yanımızda bulduğumuz Anavatanımızın içinden geçtiği bu küresel sınavı fırsat bilip, garantör olarak meşru haklarını kullanarak adada bulunan Türkiye’ye “işgalci” denmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Kendileri küçük, sesleri büyük bu grupların Kıbrıs Türk’ünü uluslararası kamuoyuna ve Türkiye’dekilere yanlış göstermesinin önüne geçeceğiz” diyen Atai, bu oyunu bozmak adına bundan böyle siyasi platformda verdikleri mücadeleyi sokağa da taşıyacaklarını söyledi.
(AK/ŞEB)

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