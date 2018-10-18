Mdp, Son Dönemde Ülkede Artış Gösteren Taciz, Tecavüz, Ensest Tecavüz Gibi Olayları Öfke Ve Nefretle Takip Ettiklerini Açıkladı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), son dönemde ülkede artış gösteren taciz, tecavüz, ensest tecavüz gibi iğrenç olaylara her geçen gün yenilerinin eklenmesini öfke ve nefretle takip ettiklerini kaydetti.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bu iğrenç fiillerin toplumdaki ahlaki çöküntünün bir tezahürü olduğu ifade edilerek, ahlaki değerlere daha sıkı sarılıp, bu tip sapkınlıklar için de caydırıcı cezaların oluşmasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlar başta olmak üzere, tecavüz ve aile içi tecavüz suçlularına yönelik idam cezasının uygulanmasın AB uyum yasaları doğrultusunda bunun mümkün olmaması halinde ise hadım cezasının uygulanıp, ömür boyu hapis cezasının yolunu açacak yasaların meclis tarafından ivedilikle görüşülerek geçirilmesi ve uygulanması talep edildi.

(TUĞ/YIL)