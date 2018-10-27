Mdp, Muğla\'da Gerçekleştirilen Doğu Türkistan Çalıştayına Katıldı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Türk Boyları Federasyonu tarafından Muğla\'da düzenlenen ve 3 gün sürecek "İpekyolu Güzergahında Türklerin Sorunları ve Doğu Türkistan Çalıştayı”na katıldı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 100\'ün üzerinde akademisyen, federasyon ve dernek temsilcisinin katıldığı çalıştayda MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai, bugün, katılımcılara "Türk Dünyası\'nın Milli Kıbrıs Davası" başlıklı bir de konferans verdi.

Dünya üzerindeki Türk federasyonları ile sıcak ilişkiler kurulduğunu belirten Aktaç Atai, 2019 yılında benzer bir çalıştayın "Kıbrıs Davası" başlığı ile düzenlenmesi adına MDP olarak gerekli girişimlerde bulunduğunu da belirtti.

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