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09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Mdp: ''hükümet, Türkiye'den Sınır Dışı Edilen 21 Uygur Türkü'nü Kktc'ye Davet Etsin ''

Milliyetçi Demokrasi Partisi, hükümete, Türkiye'den sınır dışı edilen 21 Uygur Türkü'nü KKTC'ye davet etmesi çağrısı yaptı.

Mdp: ''hükümet, Türkiye'den Sınır Dışı Edilen 21 Uygur Türkü'nü Kktc'ye Davet Etsin ''
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Milliyetçi Demokrasi Partisi, hükümete, Türkiye'den sınır dışı edilen 21 Uygur Türkü'nü KKTC'ye davet etmesi çağrısı yaptı.

MDP Genel Sekreteri Buray Büsküvütçü yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin zulmünden kaçmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmış 21 Doğu Türkistanlının Çin'e iade edileceğini medyadan takip ettiklerini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Büsküvütçü, En son 1949 yılında fiilen Çin işgaline uğrayan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının, merkezi yönetimin uyguladığı zorunlu göç, dini ibadet yasağı, ana dillerin kullanımı yasağı, gibi temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yetmiyormuş gibi,  Uygur Türklerinin her gün katledildiğini, tek tek veya topluca öldürüldüğünü söyledi.

İşte bu zulüm ve işkenceden kaçabilen 21 soydaşımızın sığınma talebinde bulundukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Çin işkence hanesine geri gönderilmek istendiğini yineleyen Büsküvütçü,  Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve hükümete seslenerek, “7'si kadın 11 çocuk 1'i yaşlı olan toplam 21 kişiden oluşan bu soydaşlarımızın KKTC'ne davet etsinler” dedi.

Büsküvütçü, “Doğu Türkistan'da Çin işgali bitene kadar soydaşlarımıza kapılarımızı açarak sahip çıkalım. Devletimiz, çoğu kadın ve çocuktan oluşan 21 soydaşımıza bakacak güçtedir. Yeter ki hükümet irade göstersin” dedi.

(AK/HÖ)

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