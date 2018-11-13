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Mdp’den Bayrak Açıklaması...

“ÜLKEMİZİN 2 BAYRAĞI VARDIR VE BAYRAK BİZLER İÇİN NAMUSTUR”

Mdp’den Bayrak Açıklaması...

“ÜLKEMİZİN 2 BAYRAĞI VARDIR VE BAYRAK BİZLER İÇİN NAMUSTUR”

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Mdp’den Bayrak Açıklaması...
“ÜLKEMİZİN 2 BAYRAĞI VARDIR VE BAYRAK BİZLER İÇİN NAMUSTUR”
Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), KKTC’de Türk bayrağına saygısızlık yapılmasına cesaret edilmesinin hazmedilecek bir durum olmadığını kaydederek,  “Ülkemizin 2 bayrağı vardır ve bayrak bizler için namustur. Kirlenmesine ve asıldığı yerden indirilmesine müsaademiz yoktur” açıklamasında bulundu.
MDP’den yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım tarihinde Atatürk’ü anmak amacıyla arabasına Türk bayrağı asan 2 öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) 15 kişilik grup tarafından linç edilme girişimine maruz kaldığı belirtilerek, “Türk bayrağına yapılan saldırı açıkça terörist bir eylemdir. Ne KKTC ne de Türk bayrağına yönelik herhangi bir saldırı karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Bu alçak saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.
Açıklamada şunlar da kaydedildi:
 “Yakın Doğu Üniversitesi rektörlüğünü göreve davet ediyor, bu hain eylemi gerçekleştiren sözde öğrenci, özde terörist şahısların okul ile ilişiklerinin kesilmesini talep ediyoruz.  Polisimizin zanlılara okuduğu suçları yetersiz buluyor, bu eylemin terör kapsamına alınmasını ve zanlıların mümkün olan en ağır cezaya çarptırılıp, cezalarını çektikten sonra da Yasaklı Göçmen statüsü ile sınır dışı edilmelerini istiyoruz. Bizler için 10 Kasım 2018 tarihinde üniversite otoparkında meydana gelen bu olay ile 14 Ağustos 1996’daki Derinya’daki girişim arasında hiçbir fark yoktur. Karşılığının da aynı kararlılıkta olması gerekir.”
(RÇ/HÖ)

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