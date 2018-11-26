Mdp, Alparslan Türkeş’in 101. Yaşını Etkinlikle Kutladı

Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i; 101. doğum gününde, TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle andı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Türkeş’in anma törenine kızı Umay Türkeş ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de katıldı.

Etkinlikte, Alparslan Türkeş’in hayatından kesitler sunan belgesel gösterimi ile tiyatro oyunu sahnelendi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasına bıraktığı “9 Işık Doktrini” ile siyasette ve düşünsel alanda önemli bir çığır açan Türkeş’in kurulmasına vesile olduğu Ülkü Ocakları ile de gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, Ülkü Ocakları’nı ilim, irfan yuvası olarak tüm Türk dünyasına yaydığını kaydetti.

Büsküvütçü, “Türk Turan davası adına her türlü mücadeleyi veren ve yeri geldiğinde ağır bedeller de ödemeyi bilen Başbuğumuzun bize bıraktığı en büyük miras ahlak ve fazilet sahibi Türk gençliğidir” dedi.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI