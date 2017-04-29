Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve ülkede alın teriyle ekmeğini kazanan çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Lefkoşa, 29 Nisan 17 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı ve ülkede alın teriyle ekmeğini kazanan çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

MDP, ülkede sigortasız ve haklardan mahrum çalışanların sayısının her geçen gün arttığı ve Hükümetin bu durumu sadece izlediğini iddia etti.

Özellikle son yıllarda başta üçüncü dünya ülkelerinden olmak üzere yabancı işçi adı altında ülkeye getirilen insanların günde 14 - 15 saat köle gibi çalıştırıldıklarını; memurların yılın üçte birini tatil ile geçirirken, işçilerin son raddeye kadar çalıştırıldığını savunan MDP, bunun “yozlaşan düzende” her geçen gün kanıksandığını ileri sürdü.

MDP, özel sektörde de sendikal hakkı savunduğunu vurguladı.

(UG/HA)