Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), zamları ve hükümeti eleştirdi.

Konuyla ilgili MDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk kültürünü yeniden canlandırmayı ve eski Kıbrıs günlerini yaşatmayı hedefleyen hükümete sesleniyoruz: Lütfen zamları artırın!” denildi.

“Zamları artırın ki, evden işe eşek üstünde seyahat edelim, olmadı hep birlikte sağlıklı yaşam adına velespit sürelim, eskiden olduğu gibi gaz lambasında aydınlanalım, mahalleden geçen Hasan dayıdan buz kalıbı alıp odamızı serinletelim” şeklinde devam eden açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sahillerimiz yağmalanırken gözünü kapatıp, sosyal medya hesaplarından devlet yönettiğini sananların, fırsat bulup da yazın ortasında yaptıkları bu acımasız elektrik ve akaryakıt zammının ancak bu bilinç ile gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyor, bize eski günlerimizi yaşatmak için akıl almaz bir çaba içerisinde olan hükümet ortaklarına teşekkür ediyoruz”

Açıklama “hükümet, elini cebimizden çek” ifadesiyle son buldu.

