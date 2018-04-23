MDP, Ulu Önderin çocuklara armağanı Ulusal Egemenlik Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti

BÜSKÜVÜTÇÜ: “23 NİSAN, YÜCE TÜRK ULUSUNUN EMPERYALİSTLERİ MAĞLUP ETMESİNİN NİŞANESİDİR”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş Ulusal Egemenlik Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 23 Nisan nedeniyle yayınladığı mesajda, “Biliyoruz ki; ‘Egemenlik’ her ulusun sahip olabildiği bir ayrıcalık değildir. 23 Nisan tarihi, Yüce Türk ulusunun emperyalizme direnişinin ve emperyalistleri mağlup etmesinin nişanesidir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, yakın tarihimizin tartışmasız en büyük önderi ve başkumandanı olduğunu belirten Büsküvütçü, Atatürk’ün inanılmaz hoşgörüsü ve teveccühü sayesinde her yıl olduğu gibi bugün de "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını" bir şölen havası ile kutlama imkanına sahip olunduğunu kaydetti.