MDP: “TÜRKİYELİ KIBRISLI ÜZERİNDEN YAPILAN AYRIŞTIRICI SİYASETİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ”



Diktaş yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülkede yaratılmak istenen coğrafi terimlere dayalı bölücü ve ayrıştırıcı kavramların tehlikeli bir hal almaya başladığı görüşünü ifade etti.“MDP olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Türkiyeli' 'Kıbrıslı' diye mesneti olmayan coğrafi ayrımcılıkları şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar olmak üzere iki toplum vardır” diyen Diktaş, bunu şahsi ve siyasi çıkar uğruna yapanların topluma büyük zarar verebileceğini belirtti.“Ne mutlu Türk'üm diyene" diyebilen herkesin Türk Milleti’nin onurlu üyeleri olduğunu ifade eden Diktaş, bölücü ve ayrıştırıcı fayları Milliyetçi Türk gençliği olarak bir beton gibi kapatıp yok edeceklerini söyledi.