MDP: “Türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI…

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Türk ordusunun, Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi olduğunu belirtti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan MDP, Barış Harekatı’nın adaya barış getirmek için gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Mesajda, “Adamızda barış ve güvenin sembolü olan Türk askerlerini selamlıyor, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı boyunca hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi de minnet ve rahmetle anıyoruz” denildi.



