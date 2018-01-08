MDP: “ŞU ANKİ MECLİS ARİTMETİĞİNDE UZUN VADELİ BİR HÜKÜMETİN ÇIKMAYACAĞI AŞİKAR”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), seçim sonuçlarının ülkede başkanlık sisteminin zorunlu olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu anki meclis aritmetiğinde uzun vadeli bir hükümetin çıkmayacağının aşikar olduğunu savundu.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, seçim süreci değerlendirilerek, 13 Ocak Cumartesi günü Parti Genel Sekreterinin kesin ihraç istemi görüşülmek üzere parti meclisinin toplantıya çağırıldığı kaydedildi.

Seçim sürecinde yaşanan sıkıntılara da değinilen açıklamada, maddi imkânsızlık ve parti üyesi görünümündeki kişilerin ihaneti neticesinde seçimin sonladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yarıya yakın seçmenimiz sandığa gitmemiş iradesini yansıtmamıştır, asıl düşündürücü ve tehlikeli olan budur. İstikrarın sağlanabilmesi adına başkanlık sistemi zorunludur.”