MDP, Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenleri andı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 11 Temmuz 1995’te gerçekleşen Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenleri andı.

MDP Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’nın göbeğinde, masum ve silahsız 8 bin 372 Boşnak’ın Birleşmiş Milletler askerleri tarafından Sırp canilere teslim edilmesi ve hunharca katledilmesinin insanlık ayıbı olarak tarihteki yerini aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Tam da bu sebepten ötürü, Kıbrıs görüşmelerinde masaya konulmak istenen garantilerin kalkması talebini, askersizleştirmeyi ve yabancı polis gücünü kabul edilemez buluyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün tartışmasız yegane güvencesi olduğu, bu güvencenin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde temel taş olduğu ve bunu yerinden oynatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği vurgulandı.

