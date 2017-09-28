MDP: “Sanayi Odası Başkanı’nın Açıklaması Üzüntü Verici”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Sanayi Odası Başkanı’nın yabancı iş gücü ücretleri ile ilgili açıklaması ve beraberinde yapılan açıklamaları “üzüntü verici” olarak nitelendirdi.

MDP yaptığı yazılı açıklamada, “köle tacirlerine” dikkat çekerek, acil olarak modern köle tacirlerinin önünün kesilmesi, devletin işyerlerindeki denetimi artırması, gelecek yabancı işçiler için barınma yerlerinin önceden kontrol edilmesi ve bu insanlara uğradıkları haksızlık ve zulüm karşısında dertlerini anlatabilecek ihbar hattının kurulması gerektiğini kaydetti.