MDP, Sanal Kumara Dikkat Çekti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülke üzerinden yasa dışı sanal kumar ve bahis oyunları döndürüldüğünü ileri sürdü.

MDP Genel Başkanı Buay Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, dün gece sanal kumar çetesi liderinin Türkiye’de bir operasyonda tutuklandığını belirterek, “Bu şahıs ve bunun gibi daha birçok kumar çetesi lideri ülkemizi mesken tutmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türk toplumunun parasını kendi zimmetlerine geçirmiş ve halen geçirmeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Büsküvütçü, kiralanan villalarda ya da tutulan binalarda sözde bilişim şirketleri adı altında bu tip kirli işlerin döndüğünü savunarak, devlet kademelerinin buna sessiz kaldığını iddia etti.