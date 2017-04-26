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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:26

MDP: ‘’Ne Rum'a Yama Oluruz Ne De Türkiye'ye Vilayet‘’

MDP: ‘'Ne Rum'a Yama Oluruz Ne De Türkiye'ye Vilayet‘'
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 Milliyetçi Demokrasi Partisi, “TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, TRT ekranlarında siyasi şov yapma adına tarih ve güncel ile ters düşen ve haddini aşan açıklamalarda bulunduğunu” belirtti.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada,“Yiğit Bey tarihsel ve kültürel bağları zedeleyerek vilayet yakıştırması yapmış ve Kuzey Kıbrıs'taki masrafların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını söyleyecek kadar ayarsızlaşmıştır” denildi.

Kuzey Kıbrıs Müslüman Türk olduğu için dünyaca ambargoya maruz kaldığını ve 60'lı yıllardan beri gösterdiği direnişin bedelini ödediğini ifade eden MDP, “Tabi ki bu varoluş mücadelesinde de en büyük desteği verecek olan T.C. Devletidir. Hükümetler gelir gider devlet bakidir” dedi.

MDP açıklamasına şöyle devam etti;

“T.C. ve KKTC arasındaki bağ maddiyat ile ölçülmeyecek, değerlendirilmeyecek bir boyuttadır. Kendi hayatlarında maddiyatı ön planda tutan insanlardan bu ulvi değerleri anlamasını beklemiyoruz. Bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Kıbrıslı Türkler olarak açık ve net ifade ediyoruz ki; Ne Rum'a yama oluruz ne de Türkiye'ye Vilayet !”

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