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MDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GİRNE PAZAR YERİ VE ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GİRNE PAZAR YERİ VE ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

28 Aralık 2017 Perşembe 11:20
MDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GİRNE PAZAR YERİ VE ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) milletvekili adayları, Genel Başkan Buray Büsküvütçü önderliğinde Girne pazar yerini ve Girne çarşı esnafını ziyaret etti. 
MDP’den verilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde adaylar Girne’de esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı. 

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