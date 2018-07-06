MDP: Kınıyoruz!

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), KTÖS’ün bugün Lefkoşa TC Büyükelçiliği ve KKTC Meclisi önünde gerçekleştirmiş olduğu eylemi kat’i bir dille kınadı.

Parti yöneticilerinden oluşan bir heyetle KTÖS’ün basın açıklamasına müdahale eden MDP, Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanının KKTC’ye yapacağı ziyaretin protesto edilmesinin akıl dışı bir eylem olduğunu belirtti.

KTÖS’ün KKTC halkının genelini temsil etmediğini belirten MDP yetkilileri, bu gibi eylemler ile iki Türk devletinin arasının açılmaya çalışıldığını, emperyalist güçlere hizmet etmekten öteye gitmeyen bu gibi şovlara Türk topraklarında müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

KTÖS Yönetim Kurulu üyelerine birer mektup veren MDP Genel Başkanı Buray BÜSKÜVÜTÇÜ ve Genel Sekreter Aktaç ATAİ, orada bulunan basına verdikleri demeçlerde KKTC’deki Sendika yasasının bir an önce düzenlenmesi gerekliliğini ifade ederek, sendika yöneticilerinin asli görevleri olan çalışan özlük haklarına odaklanmalarının ve siyasetten uzak durmalarının önemine işaret ettiler.