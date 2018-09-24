MDP Girne Yeni İlçe Merkezi Binasını Açtı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yenilenen Girne ilçe merkez binasını düzenlenen bir davet ile açtı.



MDP’den yapılan açıklamaya göre, partililer, kurdele kesiminden önce kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Buray Büsküvütçü, MDP’nin her geçen büyüyen ve adanın dört bir yanına nüfuz eden bir parti olduğunu belirtti.



Bina açılışında söz alan MDP Girne İlçe Başkanı Erkan Canlıer de yaptığı konuşmada, toplumsal kurtuluş için, toplumsal mücadelenin önemine dikkat çekti.



“MDP TÜRK MİLLETİ İÇİN ÖZVERİ İLE MÜCADELE EDER”



MDP Girne İlçe Başkanı Canlıer ise şöyle konuştu;

“Ülkemiz çok zor şartlardan geçiyor. İnsanımız 1974 öncesindeki gibi bir varoluş mücadelesi veriyor. Düne kadar verdiğimiz siyasi mücadele, bugün ağır şartlar altında ekonomik bir mücadeleye dönüşmüş durumdadır.



İçinde bulunduğumuz kriz ortamını kendini zenginleştirmek için kullanan fırsatçılar olduğu gibi, bu ortamın gerginliğinden faydalanarak Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımını körükleyen ve Türk milletinin arasında ayrılık yaratmaya çalışan odakların da sesleri fazlası ile yükselmeye başlamıştır. Bu gidişata son verecek yegane parti Milliyetçi Demokrasi Partisi’dir.



MDP, Kıbrıs Türkü’nün refah ve huzuru İçin projeler üreten ve ülkemiz için oluşan tehlike ve tehditlere karşı halkı bilgi ve bilinçlendiren siyasi bir harekettir.



Milli ve manevi değerlere sahip Kıbrıs Türk kültürünü korumaya ve geliştirmeye talip olan, bununla birlikte hırsıza, haine ve şer odaklarına karşı ülkemizi ve insanımızı savunacak her bireyi partimize davet ediyor, toplumsal kurtuluş için, toplumsal mücadelenin gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum.“