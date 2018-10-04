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MDP Genel Başkanı Büsküvütçü: “Hükümet Halkı Korumalıdır”

MDP Genel Başkanı Büsküvütçü: “Hükümet Halkı Korumalıdır”

04 Ekim 2018 Perşembe 11:44
MDP Genel Başkanı Büsküvütçü: “Hükümet Halkı Korumalıdır”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türk Lirası’nın değer kaybını fırsata çeviren bazı kesimlere karşı yeterli önlemleri alamayıp denetim ve yaptırımları uygulayamadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.


Büsküvütçü partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, özellikle gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılandığı marketlerin sıkı bir denetim altına alınması gerektiğini ifade etti.


Büsküvütçü “Dövizin yükselişini bahane eden işletmeler, döviz yükselişinin çok üzerinde zamlı fiyatları ürünlere yansıtmış fakat düşen döviz karşısında fiyatları geri çekmemiştir.” ifadelerini kullandı. 


Büyük market zincirlerinin bir kısmının kamuoyuna yaptığı açıklamada %20 kâr marjı ile çalıştıklarını söylemesine rağmen, kâr oranının %50 ve üzeri olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.


Hükümetin, ilgili bakanlıklar aracılığıyla hızlı bir şekilde denetimleri artırması gerektiğini belirten Büsküvütçü, denetçilerin, faturalar üzerinden alış ve satış fiyatlarını kontrol ederek bu kriz ortamında “halkın kanını emen fırsatçılara” göz açtırmamaması gerektiğini ifade etti.


Büsküvütçü, “Hükümetin öncelikli görevi sermaye sahiplerini değil halkı korumaktır. Meclis dışında bir siyasi parti olarak biz bile bu fırsatçıları tespit edebiliyorsak, hükümetimiz elindeki imkânlar ile daha fazlasını yapmalı, halk düşmanlarına karşı gerekli yaptırımları uygulamalıdır.” ifadelerini kullandı. 


Son Güncelleme: 04.10.2018 14:47
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