"MDP: “Farklı Düşüncelerin Özgürce İfade Edilebildiği Bir Basın, Bizlerin de Ortak Temennisidir”

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ…

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir basın temenni ettiklerini kaydetti



Milliyetçi Demokrasi Partisi Merkezi Yürütme Kurulu adına, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, “Belli odaklara hizmet etmeyen, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir basın, bizlerin de ortak temennisidir. Basın emekçilerinin ezilmediği, belli zümrelerin de başkalarının özgürlüklerine müdahale etmeden, kimsenin kalemşörlüğünü yapmadan yazıların yazdığı ve fikirlerini saygı çerçevesinde ifade ettiği bir basın dünyasına sahip olmak hayal değildir” ifadeleri kullanıldı.



Bazı kurumlar tarafından basın emekçilerinin sosyal sigorta yatırımı ve maaşlarının ödenmediği belirtilen açıklamada, tüm basın mensuplarının sendikal ve özlük haklarının teslim edilmesi temennisinde bulunuldu.



