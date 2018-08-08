MDP Erenköy Direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Erenköy Direnişinin 54. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı ve bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm mücahitleri saygı ile selamladıklarını belirtti.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Aktaç Atai, mesajında, 500'ü aşkın üniversite öğrencisinin Yunan ordusu yönetimindeki binlerce Rum'a karşı verdiği mücadele ve kahramanlık örneğinin yeni nesillere aktarılacak büyük bir destan olduğunu ifade etti.

“Kendilerinden kat ve kat güçlü bir düşmanla mücadele ederken şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz” diyen Atai, Türkiye'den bölgeye intikal eden ve uçağı düştükten sonra insanlık dışı işkencelerle hunharca katledilen kahraman pilot Cengiz Topel'i de saygı ve rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Atai, “kahraman mücahitlerimizin bizlere kanları ile bıraktığı bu vatanı, bağımsız, özgür ve toprak bütünlüğüne halel gelmeksizin korumak şimdi bizlerin görevidir. Binbir zorlukla, can ve kan ile kurulan devletimizin kıymetini bilecek, yapılan özverili mücadeleye saygı duyup adadaki Türk varlığını korumayı bir görev olarak addetmeye devam edeceğiz” dedi.