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16 Şubat 2017 Perşembe 16:52

MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan Saygısızlığı Kınıyor Ve Özür Dilenmesini Bekliyoruz”

MDP: 'Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Yapılan Saygısızlığı Kınıyor Ve Özür Dilenmesini Bekliyoruz”
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Rum Yönetimi Lideri’nin, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptığı bu saygısızlığı kınıyor, aynı zaman da  bu saygısızlığı Kıbrıs Türk Halkı’na yaptığını hatırlatıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

MDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada,  Rum tarafında, 1950 Plebisiti’nin (ENOSİS) okullarda kutlanması yönünde karar alınmasına, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  haklı olarak tepki gösterdiği ve bu durumun düzeltilmesi çağrıda bulunduğu anımsatılarak, şöyle denildi:

“Çözümü istemeyen Rum zihniyeti yine devreye girmiş ve Enosis  ile 1974  Barış Harekatı'nı aynı kefeye koyarak kıyaslama yapmıştır. Hâlbuki 74’deki zorunlu harekât, Enosis hayalindeki Rum cuntasının 15 Temmuz darbesi sonucu, hem Türk hem de Rum Halkının can ve mal güvenliği için yapılmıştır. 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta yaşayan her bireyin Yunan vatandaşı olduğunu iddia eden Enosis darbesine karşı mecburi olarak, Barış Harekâtı gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugünkü liderler görüşmesinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kapıyı vurup çıktığını söylemesi ile, iyice gerilen müzakere süreci kopma noktasına gelmiştir.”

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