MDP: “Çağdaş çalışma koşulları en büyük hedefimizdir”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), işçi ve emekçilerin çağdaş çalışma koşullarına kavuşturulmasının en büyük hedefleri olduğunu belirtti.



MDP tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle yayımlanan mesajda, “ülkede işçi ve emekçilerin sömürüldüğü, bu nedenle 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlamanın mümkün olmadığı” savunularak, işyerlerinin gereği gibi denetlenmesi ve haksız kazanç elde eden işletmelere cezai müeyyide uygulanmasının beklentileri olduğu kaydedildi.



Mesajda ayrıca, bazı sendikalar tarafından Lefkoşa’da yarın düzenlenecek etkinliğin,

işçi ve emekçi haklarını savunmak temelinde yapılması gerektiği ifade edilerek, “Federal Kıbrıs” yönünde çağrıların yapılacağı bir mitinge dönüşmemesini arzu ettikleri belirtildi.



