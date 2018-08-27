MDP: “Bakanlıklarda Kullanılmadan Duran Fonlar Aktif Hale Getirilsin”



Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “birçok bakanlıkta uzun yıllardır kullanılmadan duran fonların aktif hale getirilmesini ve üretim ile istihdam alanlarında değerlendirilmesini” talep etti.

Yazılı bir açıklamaya yapan MDP Başkanı Buray Büsküvütçü, “Ekonomik kriz döneminde sadece yeni zamlar yapan, piyasayı rantçı ve fırsatçıların insafına terk eden hükümet, bir an önce bakanlıklar bünyesinde bulunan ve yıllardır kullanılmayan fonları ülke insanımızın faydasına dokunur şekilde harekete geçirmelidir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 150 milyon Türk Lirası’na yakın kullanılmayan bir fon ödeneğinin bulunduğunu savunan Büsküvütçü, Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na “Bu fon gerçekten orada kullanılmadan durmakta mıdır? Eğer duruyorsa, neden gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapıp bu para ile yerli istihdamın önünü açmıyorsunuz? Neden yerel üreticilere destek sağlamıyorsunuz?” sorularını yöneltti.

