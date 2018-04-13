MDP ATLASGOBAL HAVAYOLLARINI AÇIKLAMA YAPMAYA ÇAĞIRDI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Atlasglobal Havayolları'nı, KKTC'ye olan uçuşlarını 32'den 24'e düşürmesi de dahil bazı konularda açıklama yapmaya çağırdı.

Bazı partililerle birlikte Atlasglobal Havayolları'nın Lefkoşa'daki merkez binası önüne giden MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai, basın açıklaması yaptı.

Atai, Atlasglobal Havayolu yetkililerinden, Havayolları tarafından KKTC haftalık uçuşlarının 32'den 24'e düşürülmesi konusunda açıklama beklediklerini kaydetti.

23 Ocak 2013 tarihli Sayıştay raporunda, Atlasglobal Havayollarına Devlet tarafından 4.5 milyon TL fazla ödeme yapıldığının belirtildiğini anlatan Atai, fazla yapılan ödemenin iade edilip edilmediğini sordu.

Aktaç Atai, KKTC'deki turizm acentelerine toplu bilet satıldığı iddialarının bulunduğunu, iddialar doğru ise mağduriyetin nasıl giderileceği konularında açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.