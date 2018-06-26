Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde seçilenlere mazbataları (tutanakları) yarın veriliyor.

TAK muhabirinin YSK'dan aldığı bilgiye göre, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları yarın ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle verilecek.

24 Haziran'daki yerel seçimde 28 belediye başkanı, 280 meclis üyesi, 184 muhtar ve 596 ihtiyar heyeti üyesi seçilmişti.

YSK; 54 muhtar ile 356 ihtiyar heyeti üyesini ise aday sayısı, seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az olduğu için seçilmiş ilan etmişti.