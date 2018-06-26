banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94408
ALTIN
186.673
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1007
EURO
5.3727
Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...
Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor
Hotel mutfağını boşalttı
HOTEL MUTFAĞINI BOŞALTTI
Uyuşturucu balkondan düşürdü
UYUŞTURUCU BALKONDAN DÜŞTÜ
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde seçilenlere mazbataları (tutanakları) yarın veriliyor.

Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde seçilenlere mazbataları (tutanakları) yarın veriliyor.

26 Haziran 2018 Salı 19:49
Mazbatalar Yarın Dağıtılıyor...

KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde seçilenlere mazbataları (tutanakları) yarın veriliyor.

TAK muhabirinin YSK'dan aldığı bilgiye göre, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları yarın ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle verilecek.

24 Haziran'daki yerel seçimde 28 belediye başkanı, 280 meclis üyesi, 184 muhtar ve 596 ihtiyar heyeti üyesi seçilmişti.

YSK; 54 muhtar ile 356 ihtiyar heyeti üyesini ise aday sayısı, seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az olduğu için seçilmiş ilan etmişti.

banner288
Son Güncelleme: 26.06.2018 22:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dokundu ama hissettiremedi!
Dokundu ama hissettiremedi!
27 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
27 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
Yerel Seçim Sonuçlarına Yapılan 13 İtiraz Reddedildi!
Yerel Seçim Sonuçlarına Yapılan 13 İtiraz Reddedildi!
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi!
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi!
Devrimci Komünist Birlik Atina’daki Irkçılık Karşıtı Festivali’ne Katılıyor!
Devrimci Komünist Birlik Atina’daki Irkçılık Karşıtı Festivali’ne Katılıyor!
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var
Oyna GG, Kütahya’da
Oyna GG, Kütahya’da
PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu
PGM'den 80 polis memuru alımı için münhal duyurusu
Yeni araç plakaları
Yeni araç plakaları
Tansiyonu düştü kaza yaptı!
Tansiyonu düştü kaza yaptı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim