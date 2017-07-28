 Mayrok tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel



-Türkiye’den 2009 yılında kargo ile 19 gram Hint keneviri getirten ve paketin şüphe çekmesi üzerine uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından ortadan kaybolan Salih Mayrok, 8 yıl sonra ülkeye giriş yapmak isterken 19 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı. Mayrok aleyhinde alınan 9 günlük tutukluluğun ardından teminata bağlanmak üzere dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu şahadetinde, Ağustos 2009 tarihinde ülkeye bir kargo şirketi ile zanlı Salih Mayrok adına paket geldiğini ve paket içerisinde 19 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis, olayla ilgili konu tarihte bir soruşturma başlatıldığını ve zanlı Mayrok’un ülkede tespit edilememesi üzerine soruşturmanın askıya alındığını belirtti. Polis memuru İbrahim Atabek, aranan kişi olan zanlı Mayrok’un isminin kapılara bildirildiğini ve aleyhinde tutuklama emri olduğunu, zanlının olaydan yaklaşık 8 yıl sonra 19 Temmuz tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Atabek, zanlının mesele ile ilgili olarak ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Polis zanlının ayrıca ülkede turist statüsünde olduğunu da ekledi.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.