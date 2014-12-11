Maymunlar İnsanlardan Daha Zeki

Yale Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, kapuçin maymunlarının insanlar gibi pahalı markalara kanmadığını ortaya koydu





Tezi için 4 farklı deney yapan Rhia Catapano ve arkadaşları, kapuçin maymunlarıyla ilgili çarpıcı bir gerçeğin farkına vardı.



Daha önce insanlar üzerinde yapılan sosyal deneylerde, aynı ürün farklı fiyat etiketleriyle sunulduğunda insanların 'pahalı olan kalitelidir' fikrinden yola çıkarak yüksekli fiyatlı olanı tercih ettiği görülmüştü.



Bu satın alma davranışından yola çıkan araştırmacılar, kapuçin maymunlarının benzer durumda ne yapacağını gözlemlemek için deneyler gerçekleştirdi.



Deney için oluşturulan markette, maymunların farklı fiyatlarla alışveriş yapmaları sağlandı. Deneyde, maymunların ürünler arasındaki fiyat farkını anladığı görüldü.



Ayrıca kapuçin maymunlarının, insanlar gibi 'pahalı olan kalitelidir' yanılgısına düşmediği görüldü. Maymunlar, aynı kalitedeki iki üründen pahalı olanı tercih etmedi.