Maymunlar Hayvan Severlerle Belediyeyi Karşı Karşıya Bıraktı

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği Büyükkonuk Belediyesi’nin himayesinde bulunan maymunların iyi bakılmadığını ve bu nedenle hayvanların zor günler geçirdiğini ifade etti.Dernek olarak maymunların adaya giriş prosedürlerini ve yaşam şartlarını araştırmaya başladıklarında bu hayvanları adaya “kaçak” giriş yaptıklarını öğrendikerlini kaydeden dernek yetkilileri, hayvanların çok büyük oranının hayvan refahı ve sağlığına tamamıyla uygunsuz şartlarda yaşadıklarını gördüklerini belirtti.Sennaroğlu, “Bizim tesisle birlikte devraldığımız hayvanların kötü koşullarda bakıldığı ve hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddia edilmektedir. Her şeyden önce tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, kapımız açıktır, KKTC Veteriner Dairesi yetkilileri buyursun gelsin, eğer hayvanların muhafaza koşullarında bir eksik varsa biz bu hayvanları Veteriner Dairesi gözetiminde, devletin göstereceği yere nakletmeye hazırız” dedi.Dernek yaptığı açıklamada “sadece ticari bir mantıkla sergilenen, doğaları göz ardı edilmiş bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanlar olduğunu öğrendik.. Taşkent Doğa Parkı ile tanışmamız bahsi geçen maymunlara nasıl daha iyi bir yaşam verme arayışımız sayesinde olmuştur. Ve onlarında tüm bu maymunlarla tanışmasına vesile olmuştur” dedi.Taşkent Doğa Parkı ile adada ilk kez bir “vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi”nin hayata geçirildiğini ifade eden Hayvan Hakları Derneği yetkilileri, Taskent Doğa Parkı’nın da kendileri gibi kar amacı gütmeyen, hayvanlara ve doğaya yardım amaçlı kurulan bir kuruluş olduğunu söyledi.Açıklamada şöyle denildi: Yaklaşık 8 ay önce başlanan bu işbirliği ile yardımlaşma bugünlere gelmiş ve ne yazık ki tüm emeklerimiz çirkin saldırılarla sabote edilip engellenmeye çalışılıyor. Tüm bu süreçte, altını çizerek söylüyoruz uzlaşı mantığı ile görüşmelerimize başladık. Park tüm uzman kadrosu ile birlikte maddi manevi tüm olanaklarını paylaşmayı uzlaşı masasına sunmuştur. Gerek mevcut yaşadıkları yerde gerekse park bünyesinde bu maymunlara hak ettikleri yaşamı vermeyi hedefledik” denildi.Dernek tem amaçlarının hayvanların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanı ve sağlıklarını olabilecek maksimum seviyeye getirmek olduğunu ifade ederek Büyükkonuk Belediyesi tarafından sürekli şekilde bekletildiklerini belirtti. Açıklama şöyle sonlandırıldı: “Aylar geçmesine rağmen mevcut ortam şartları bir adım bile ileriye taşınmadı keza sağlıkları ile de ilgili bir gelişme olmamakla birlikte durum daha da kötüye gitmiştir. Sırada yasal mücadele vardı, ilgili ve tam yetkili merciiler Tarım Bakanlığı, Veteriner Dairesi, ÇKD ve Polis olmasına rağmen yasal mücadelemiz de sonuçsuz kaldı. Geriye sadece biz, fizyolojik/ psikolojik olarak hasta maymunlar, çaresizlik hikayemiz ve tüm kurum/kuruluş/ kişilerden istediğimiz son bir yardım haykırışımız kalmıştır. Aylarca süre gelen uğraşlarımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Artık yasaların uygulanmasını, hayvanların hak ettiği refah ve sağlığa kavuşmalarını istiyoruz. Büyükkonuk Belediyesi tarafından yaratılan suni algı oyunlarına ve asıl amacımız olan hayvanların refah ve sağlık ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yolda yalnız olmadığımızın bilinci ile de kamuoyuna bilgi aktarıyoruz.”Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.Sennaroğlu, 2017 başında halka kazandırdıkları Büyükkonuk Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan The Pine View Restoran Bar’daki hayvanat bahçesi ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız haberler yapıldığını belirtti. Sennaroğlu, “Bizim tesisle birlikte devraldığımız hayvanların kötü koşullarda bakıldığı ve hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddia edilmektedir. Her şeyden önce tüm samimiyetimle ifade etmek isterim, kapımız açıktır, KKTC Veteriner Dairesi yetkilileri buyursun gelsin, eğer hayvanların muhafaza koşullarında bir eksik varsa biz bu hayvanları Veteriner Dairesi gözetiminde, devletin göstereceği yere nakletmeye hazırız” dedi.Yaşananların ülke adına üzüntü verici olduğunu kaydeden Sennaroğlu, “Teslim aldığımız günden itibaren tüm hayvanların bakımını veterinerlerin de gözetiminde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşin ilginci Belediyemiz bu tesisi devralana kadar kimsenin mutluluğundan şüphe etmediği maymunlar, tesisi bizim devralmamızla birlikte aniden kötü koşullarda yaşıyor varsayılıyor. Bu iddiaların sahibi de Pine View tesislerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, özellikle piknik sektöründe müşteri kaybetmeye başlayan Taşkent Doğa Parkı sahibi. Mesele eğer pasta kavgası değil de gerçekten hayvanların sağlık durumuysa yukarıdaki çağrımı yineliyorum. Buyursun gelsin Veteriner Dairesi, denetimlerini yapsın biz onların vereceği karara razı olacağız” ifadelerini kullandı.