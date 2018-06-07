Mayısta Alınan Standart Dışı Valensiya Portakal Bedellerinin Yarısı Yarın Ödeniyor





Lefkoşa, 7 Haziran 18 (.): Cypfruvex, mayısta teslim alınan standart dışı valensiya portakal bedellerinin yarısının ödemesine yarın başlanacağını açıkladı.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd’den (CYPFRUVEX) yapılan duyuruda, mayısta Cypfruvex tarafından teslim alınan standart dışı valensiya portakal bedellerinin yüzde 50’sinin yarın ödenmeye başlanacağı belirtildi. Ödemelerin Ziraat Bankası Şubeleri’nden yapılacağı kaydedildi.(ID/HÖ)