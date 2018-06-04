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Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:33
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

DPÖ, MAYIS AYI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİ AÇIKLADI

EN ÇOK ARTIŞ ÇİÇEK LAHANASI, LİMON VE MARULDA

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNDEKİ TÜM ANA GRUPLARDA ARTIŞ OLDU

KKTC’de mayıs ayında enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi yüzde 3.65 arttı. Bir yıllık artış ise yüzde 16.78’e ulaştı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı’nca belirlenen hayat pahalılığı/enflasyon oranları açıklandı.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı Mayıs ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 3.65, Aralık 2017’ye göre yüzde 8.91 ve Mayıs 2017’ye göre de yüzde 16.78 değişim gerçekleştiği belirtildi.

EN ÇOK ARTIŞ ÇİÇEK LAHANASI, LİMON VE MARULDA

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Tüketici fiyatları endeksindeki 365 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 40 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldüğü bildirilen açıklamaya göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 74.75 ile çiçek lahanası, yüzde 60.39 ile limon ve yüzde 58.09 ile marulda oldu.

SALATALIK, DOLMALIK BİBER VE KARPUZ UCUZLADI

Mayıs ayında en çok ucuzlayan ilk üç mal ise yüzde 55.68’lik düşüşle salatalık, yüzde 48.79 düşüşle dolmalık biber ve yüzde 44.03 düşüşle karpuz olarak sıralandı.   

Nisan ayına göre mayısta lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 8.81, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 6.02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.78, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.23, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.90, eğitim ana grubunda yüzde 2.45, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.59, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.52, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.45, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.97, sağlık ana grubunda yüzde 0.95 ve haberleşme ana grubunda da yüzde 0.30 artış oldu.

Mayıs ayında en yüksek artış gösteren ana grubun lokanta ve oteller olduğu; mayısta endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının da artı olduğu belirtildi.

Eğlence ve kültür ana grubu davetiye (düğün vb.), tatil amaçlı turlar, bilgisayar fiyat artışları nedeniyle en çok artış gösteren ikinci ana grup olduğu kaydedilen DPÖ açıklamasına göre, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubu elektrik tarife ücretleri ve güneş enerjisi tesisatı döşeme ücretine (malzeme ve işçilik ücreti) yapılan zamlar nedeniyle en çok artış gösteren üçüncü ana grup…

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde elektrikli süpürge, yatak bazası (tek kişilik), yatak hazır (tek kişilik); ulaştırmada bisiklet, motosiklet, akaryakıt ücretleri; eğitimde özel okul ücretleri; çeşitli mal ve hizmetlerde sabun, saç kurutma makinesi, altın bilezik; giyim ve ayakkabıda kadın, erkek, çocuk ve bebek giyim-ayakkabı; gıda ve alkolsüz içeceklerde süt ve süt ürünleri (hellim, yoğurt, peynir), normal ekmek, kuzu, dana ve tavuk etleri; alkollü içecekler ve tütünde biralar, viski, rakı; sağlıkta kanal tedavisi ücreti,  emar (mr)  çektirme ücreti, doktor muayene ücreti; haberleşmede telsiz telefon, cep telefonları fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle bu ana gruplar da artı değer gösterdi.

DPÖ açıklamasında, bu bağlamda, Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan tüm ana gruplarda artış olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 19:46
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